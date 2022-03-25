Политолог Хмелева назвала политику Зеленского попыткой разжечь мировой конфликт

Федеральное агентство новостей Генеральный директор «Фонда политической культуры», политолог Анна Хмелева в разговоре с ФАН назвала политику президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Россией «призывом к открытому конфликту стран».
Федеральное агентство новостей Генеральный директор «Фонда политической культуры», политолог Анна Хмелева в разговоре с ФАН назвала политику президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Россией «призывом к открытому конфликту стран».
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