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Политолог Хмелева назвала политику Зеленского попыткой разжечь мировой конфликт

Политолог Хмелева назвала политику Зеленского попыткой разжечь мировой конфликт

Федеральное агентство новостей Генеральный директор «Фонда политической культуры», политолог Анна Хмелева в разговоре с ФАН назвала политику президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Россией «призывом к открытому конфликту стран».

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