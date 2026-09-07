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Царьград

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Топ-5 недооцененных валют: кто сместил рубль с первой строчки рейтинга

Топ-5 недооцененных валют: кто сместил рубль с первой строчки рейтинга

Рубль потерял лидерство в списке самых недооценённых валют мира. Стало известно, кто сместил его в топ-5.

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