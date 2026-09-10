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Гол Левандовски не помог «Чикаго» обыграть «Интер Майами» в MLS, Каземиро забил с паса Месси

Гол Левандовски не помог «Чикаго» обыграть «Интер Майами» в MLS, Каземиро забил с паса Месси

«Интер Майами» сыграл вничью с «Чикаго Файр» в матче регулярного чемпионата MLS — 1:1.«Интер Майами» сыграл вничью с «Чикаго Файр» в матче регулярного чемпионата MLS — 1:1.

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