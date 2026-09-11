Президент РСТ Уманский предложил улучшить туры для китайцев

На VII Российско-китайском деловом форуме Илья Уманский призвал туроператоров создавать интересные туры для граждан Китая, не акцентируя внимание на низкой цене.
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