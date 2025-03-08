Халат на военную форму: женщины-медики рассказали о службе в зоне СВО

Татьяне Кривощековой, старшему ординатору-анестезиологу и реаниматологу интенсивной терапии, хватает нескольких минут на то, чтобы сменить военную форму на хирургический костюм и добраться до операционной.
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