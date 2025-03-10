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Царьград

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Economist назвал "странной" ситуацию вокруг переговоров США и Украины

Economist назвал "странной" ситуацию вокруг переговоров США и Украины

На Украине, по данным издания, опасаются шантажа со стороны американского руководства.В Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта пройдут переговоры Украины и США.

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