Водитель мусоровоза получил 4 года колонии за гибель ребёнка

В Нижегородской области завершилось рассмотрение уголовного дела о гибели ребёнка-велосипедиста. Водителя мусоровоза Александра Тимичева приговорили к четырём годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областного суда.
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