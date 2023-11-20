Чем ужинали пассажиры «Титаника»? Меню с борта лайнера ушло с аукциона за баснословную сумму

Уникальный артефакт обошелся покупателю в 84 тысячи фунтов стерлингов. Меню для пассажиров первого класса, путешествовавших на «Титанике», было продано на аукционе за более чем 80 000 фунтов стерлингов (>9 миллионов рублей по текущему курсу).