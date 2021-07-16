Почему у помидоров и перца скручиваются листья и что нужно делать

Если у рассады помидоров вянут, желтеют, сохнут и скручиваются листья (это может происходить и с перцем), нужно установить причину и помочь растению, ведь скрученные листья нарушают процесс фотосинтеза, а это может привести к серьезным последствиям.
Если у рассады помидоров вянут, желтеют, сохнут и скручиваются листья (это может происходить и с перцем), нужно установить причину и помочь растению, ведь скрученные листья нарушают процесс фотосинтеза, а это может привести к серьезным последствиям.
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