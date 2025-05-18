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Две сумки с частями тела мужчины обнаружили на разных улицах Москвы

Две сумки с частями тела мужчины обнаружили на разных улицах Москвы

Подозреваемого в убийстве уже задержали и доставили на допрос.фото: t.me/skmoscowgsuМосковские следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве: останки жертвы нашли в двух сумках, сообщает 18 мая пресс-служба регионального главка СК РФ.

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