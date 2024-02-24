Двое погибли, пятеро в больнице: пожар тушили ночью на Адриена Лежена

АДПИ – это самое эффективное средство по предупреждению гибели людей при пожаре в жилье. Установленный АДПИ помогает обнаружить признаки пожара на ранней стадии и громким звуковым сигналом разбудить даже спящего человека.
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