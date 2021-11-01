Известия: в ноябре в «Сбербанк Онлайн» запустят инвестиционную копилку на основе ПИФов

Клиенты Сбербанка в ноябре смогут делать микроинвестиции. Финансовая организация планирует запустить продукт, который позволит вкладываться в фондовый рынок от 100 рублей.
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