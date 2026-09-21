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"Убедительная победа". Томенко подвел "стратегические" итоги выборов в Госдуму и АКЗС

"Убедительная победа". Томенко подвел "стратегические" итоги выборов в Госдуму и АКЗС

В частности, в АКЗС представители "Единой России" получили 51 место из 68 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил всех жителей региона, которые голосовали в течение трех дней и "проявили свою гражданскую позицию".

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