"Убедительная победа". Томенко подвел "стратегические" итоги выборов в Госдуму и АКЗС

В частности, в АКЗС представители "Единой России" получили 51 место из 68 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил всех жителей региона, которые голосовали в течение трех дней и "проявили свою гражданскую позицию".
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