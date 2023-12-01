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United Rugby Championship. 7-й тур. «Манстер» сыграет с «Глазго», «Буллс» против «Шаркс», другие матчи

United Rugby Championship 7-й тур 1 декабря Манстер – Глазго – 22.35   2 декабря Буллс – Шаркс – 16.00   Кардифф Блюз – Скарлетс – 18.

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