В Госдепе США сообщили о приостановке обсуждения сделки по ресурсам Украины

В США сейчас не рассуждают о сделке с Украиной по редкоземельным ресурсам. Об этом сообщила официальный представитель Государственного департамента страны Тэмми Брюс, трансляция брифинга опубликована на YouTube-канале CNN.
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