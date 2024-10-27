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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин набрал 1+2 с «Ванкувером» и стал 2-й звездой матча. У него 14 очков в 10 играх

Форвард «Питтсбурга» забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам, приняв участие во всех голах «Питтсбурга» в игре с «Кэнакс» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

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