ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 841 подписчик

Подорожание нори и авокадо повлекло рост цен на роллы и суши

Подорожание нори и авокадо повлекло рост цен на роллы и суши

Из-за неурожая в Южной Корее цены на водоросли нори с начала года выросли до 25%. Это стало одним из факторов для пересмотра прайса на суши и роллы, рассказали «Известиям» в компании по доставке готовой еды «Dostaевский».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх