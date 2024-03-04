Подорожание нори и авокадо повлекло рост цен на роллы и суши

Из-за неурожая в Южной Корее цены на водоросли нори с начала года выросли до 25%. Это стало одним из факторов для пересмотра прайса на суши и роллы, рассказали «Известиям» в компании по доставке готовой еды «Dostaевский».
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