Белик заявил о расколе в НАТО из-за финансирования помощи Украине

Отказ ряда стран НАТО от продолжения финансирования военной помощи Украине свидетельствует о наличии разногласий внутри альянса, заявил член Комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик («Единая Россия»).
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