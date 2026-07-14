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Белик заявил о расколе в НАТО из-за финансирования помощи Украине

Белик заявил о расколе в НАТО из-за финансирования помощи Украине

Отказ ряда стран НАТО от продолжения финансирования военной помощи Украине свидетельствует о наличии разногласий внутри альянса, заявил член Комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик («Единая Россия»).

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