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Царьград

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10 литров в одни руки? В Новосибирске распространяются фейковые сообщения о талонах на бензин

10 литров в одни руки? В Новосибирске распространяются фейковые сообщения о талонах на бензин

Фото документа, якобы подписанного министром энергетики России, пересылают в мессенджерах.В Новосибирске активно распространяется ложная информация о том, что в регионе вводятся талоны на бензин и дизельное топливо.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Нагнетают обстановку по образцу 1990года,тогда действительно топливо на заправках исчезло.
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13 час.
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