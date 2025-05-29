10 литров в одни руки? В Новосибирске распространяются фейковые сообщения о талонах на бензин

Фото документа, якобы подписанного министром энергетики России, пересылают в мессенджерах.В Новосибирске активно распространяется ложная информация о том, что в регионе вводятся талоны на бензин и дизельное топливо.
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