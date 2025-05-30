Мохнатый паук испугал новоаннинцев на берегу реки Бузулук "Приехали в х. Берëзовка 1-я искупаться и увидели на пляже эту жуть"- пишет Сергей.
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Мохнатый паук испугал новоаннинцев на берегу реки Бузулук "Приехали в х. Берëзовка 1-я искупаться и увидели на пляже эту жуть"- пишет Сергей.