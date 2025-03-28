На Украине сообщили о захвате Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры

Полицейские сменили замки.Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»В Киеве сотрудники полиции захватили Ближние и Дальние пещеры Киево-Печерской лавры, сообщил 28 марта Союз православных журналистов (СПЖ).
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