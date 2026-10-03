Родители с детьми до 18 лет завтра смогут посетить музей Крошицкого бесплатно

4 октября в недавно открывшемся музее пройдёт акция «Всей семьей в музей». Севастопольцев приглашают отвлечься от повседневных дел и в выходной всей семьёй посетить картинную галерею.
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