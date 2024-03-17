Явка избирателей в Нижегородской области на 10.00 17 марта составила 61,96%

По состоянию на 10.00 17 марта общая явка избирателей в Нижегородской области составила 61,96%. Как сообщает избирательная комиссия Нижегородской области, в голосовании приняли участие 1 539 934 избирателя.
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