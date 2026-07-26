Лукашенко рассчитывает укрепить связи с Кубой и Гаваной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на дальнейшее развитие отношений с Кубой. В поздравлении президенту Кубы Диас-Канелю он отметил стойкость кубинцев и подчеркнул важность взаимопонимания между Минском и Гаваной.