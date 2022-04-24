США предлагали нанести термоядерный удар по Луне для поиска и добычи сверхлёгких металлов

Десять лет прошло с тех пор, как была свёрнута программа правительства США Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), в рамках которой проводились исследования неопознанных летающих объектов (НЛО) и разных необъяснимых явлений.
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