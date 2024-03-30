ЖИВОЙ УГОЛОК
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ЖИВОЙ УГОЛОК

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Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    И правда - милота необыкновенная... Даже МИР кажется вполне сносным, когда смотришь на это...Настоящая милота:...
  • kraft54
    молодец,здорово!ЗАПАРШИВЕЦ

Самый ленивый кот в мире

Самый ленивый кот в мире

Сначала казалось, что это шутка, и что это просто забавная игрушка, но это действительно самая ленивая кошка на земле, а может она просто очень любит спать! Это очень смешно, потому что куда бы не переместили этого забавного кота, он везде спит! Фотографии очень забавные, они заставляют задаваться вопросом: был ли этот кот когда-нибудь в движение и что бы он делал если перед ним была реальная опасность ?! Смотрим эти забавные фотографии!          .

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