Самый ленивый кот в мире

Сначала казалось, что это шутка, и что это просто забавная игрушка, но это действительно самая ленивая кошка на земле, а может она просто очень любит спать! Это очень смешно, потому что куда бы не переместили этого забавного кота, он везде спит! Фотографии очень забавные, они заставляют задаваться вопросом: был ли этот кот когда-нибудь в движение и что бы он делал если перед ним была реальная опасность ?! Смотрим эти забавные фотографии! .