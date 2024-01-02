Какие есть витамины в арахисе?

Арахис (земляной орех) был впервые обнаружен на территории Южной Америки. Почему так популярен арахис? Витамины и микроэлементы, находящиеся в его составе, объясняют востребованность данного бобового растения во всем мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии