Андрей Нэстасе просит Антикоррупционную прокуратуру расследовать поправку Раду Мариана

Бывший лидер Платформы DA Андрей Нэстасе обратился к главе Антикоррупционной прокуратуры Веронике Драгалин и генеральному прокурору Иону Мунтяну с просьбой инициировать расследование по поводу поправки, предложенной депутатом от партии "Действие и солидарность" Раду Мариана, который предусматривает продление срока аренды коммерческих площадей на территории Международного аэропорта Кишинева с трех .