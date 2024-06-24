Андрей Нэстасе просит Антикоррупционную прокуратуру расследовать поправку Раду Мариана

Бывший лидер Платформы DA Андрей Нэстасе обратился к главе Антикоррупционной прокуратуры Веронике Драгалин и генеральному прокурору Иону Мунтяну с просьбой инициировать расследование по поводу поправки, предложенной депутатом от партии "Действие и солидарность" Раду Мариана, который предусматривает продление срока аренды коммерческих площадей на территории Международного аэропорта Кишинева с трех .
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