Стало известно, какой тип рака нашли у Кейт Миддлтон

Онкологию у принцессы обнаружили после того, как ей вырезали матку. фото: Legion MediaПодробности заболевания Кейт Миддлтон долгое время тщательно скрывались, а сама принцесса Уэльская долгое время не появлялась в публичном и медийном поле, что спровоцировало возникновение целого ряда конспирологических теорий.