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Стало известно, какой тип рака нашли у Кейт Миддлтон

Стало известно, какой тип рака нашли у Кейт Миддлтон

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Комментарии
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lady lyudmila
Кэйт ! Выздоравливай  ! 😘
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16 час.
ninikooo Митусова
Здоровья и сил, Кейт! Вы- сильная женщина, Вы нужны своей семье и стране!
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14 час.

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