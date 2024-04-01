Стало известно, какой тип рака нашли у Кейт Миддлтон

Онкологию у принцессы обнаружили после того, как ей вырезали матку. фото: Legion MediaПодробности заболевания Кейт Миддлтон долгое время тщательно скрывались, а сама принцесса Уэльская долгое время не появлялась в публичном и медийном поле, что спровоцировало возникновение целого ряда конспирологических теорий.
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