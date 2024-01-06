Politiki.net Был бы автор человеком мелочным и злопамятным - он бы порадовался тем проблемам которые появились у гражданина Джамалова, занимающего пост главы казахской общины в Москве.
"Оберега нет ни у кого", - Следственный комитет России обратил внимание на главу казахской общины
Комментарии
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Сергей Алексеев
Всех глав всех диаспор под микроскоп и при малейших намеках гнать в шею, если само наличие диаспор не запрещают.
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14 час.
людмила бер
Казахи! кочевой народ, никогда своего государства не было, пока СССР не создал им Казахстан.... да еще и земли от России подарили....А самомнение!! как у.... Ивлеевой...
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12 час.
Руслан Техажев
А хорошо бы еще СМЕРШ посетил тех сволочей, из числа подкупленных им чиновников , что позволили этому Джамалову даже на секунду подумать, что он в России может думать и делать что хочет!
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11 час.
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