"Оберега нет ни у кого", - Следственный комитет России обратил внимание на главу казахской общины

Сергей Алексеев Всех глав всех диаспор под микроскоп и при малейших намеках гнать в шею, если само наличие диаспор не запрещают.

людмила бер Казахи! кочевой народ, никогда своего государства не было, пока СССР не создал им Казахстан.... да еще и земли от России подарили....А самомнение!! как у.... Ивлеевой...