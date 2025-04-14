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Законодатели против полного запрета коллекторов: мнение Аксакова

Законодатели против полного запрета коллекторов: мнение Аксакова

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выступил против полного запрета коллекторской деятельности в России, предложенного фракцией ЛДПР, акцентировав внимание на необходимости её законодательного регулирования и защиты граждан.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Вот придурок. Тебе 15000 на долго хватит?? Так вся страна, кроме Москвы и Питера, столько получали до 2025 г. А жить на что? Вот и брали кредиты, надеясь на государство. Только ему насрать на народ, они лярды воруют, им не когда.
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