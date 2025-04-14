Законодатели против полного запрета коллекторов: мнение Аксакова

АГ

Александр Гуреев

Вот придурок. Тебе 15000 на долго хватит?? Так вся страна, кроме Москвы и Питера, столько получали до 2025 г. А жить на что? Вот и брали кредиты, надеясь на государство. Только ему насрать на народ, они лярды воруют, им не когда.