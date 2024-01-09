Задержаны начальник котельной и замглавы Подольска

В Московской области компетентные органы завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные Следственного комитета РФ.
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