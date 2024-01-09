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Задержаны начальник котельной и замглавы Подольска

Задержаны начальник котельной и замглавы Подольска

В Московской области компетентные органы завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные Следственного комитета РФ.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Частный бизнес рулит! Давайте и дальше отдавать всё в частные руки и будем в &quot;шоколаде&quot;. Это идеи &quot;нашего&quot; правительства - как эффективнее и быстрее угробить Россию.
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