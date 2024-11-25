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Агентство Kyodo News дезавуировало свое августовское сообщение о Ясукуни

Агентство Kyodo News дезавуировало свое августовское сообщение о Ясукуни

Извинения члену Палаты советников японского парламента Акико Икуине принесло агентство Kyodo News на своем сайте 25 ноября за то, что оно ошибочно сообщило на японском языке, что парламентарий посетила 15 августа 2022 года одиозный храм Ясукуни в Токио, хотя на самом деле она там не присутствовала.

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