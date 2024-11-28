В Рязани 28 ноября ещё три улицы остались без воды

Во время отключения коммунальщики будут проводить ремонт. Воды не будет до 17:00 на следующих улицах: Бабушкина в домах №№ 3, 5, 7/4, Куйбышевское шоссе в домах №№ 5, 5а, 5б, 6, 6а (д/с 69), 7, 8, 10/2, 11, 13, 15/12, 15/12, 23, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31; Трудовая в домах №№ 1 корпус 1, 14/42.