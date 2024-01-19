Выставил себя на посмешище: сын Виктории Бекхэм открыл ресторан

Бруклин никак не может смириться с отсутствием у себя таланта. Бруклин Бекхэм со своей женой Николой Пельтц, которая поддерживает его кулинарную карьеру LEGION-MEDIAБруклин, 24-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, никак не успокоится.