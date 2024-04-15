МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Стихи на китайском лучше всех в России прочитал школьник из Митина

Даниил Сайфутдинов, осваивающий китайский язык во Дворце творчества «Неоткрытые острова» в Митине, произвел неизгладимое впечатление на жюри Всероссийского фонетического конкурса среди школьников «Золотая рифма», которое присудило ему безоговорочную победу.

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