Стихи на китайском лучше всех в России прочитал школьник из Митина

Даниил Сайфутдинов, осваивающий китайский язык во Дворце творчества «Неоткрытые острова» в Митине, произвел неизгладимое впечатление на жюри Всероссийского фонетического конкурса среди школьников «Золотая рифма», которое присудило ему безоговорочную победу.
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