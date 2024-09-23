Кофе с имбирем: польза и вред для похудения, как употреблять

Кофе – напиток, который помогает проснуться, взбодриться и улучшить мозговую деятельность. Однако у него имеется еще одно чудо-свойство — с его помощью можно активизировать обмен веществ и таким образом избавиться от лишнего веса.
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