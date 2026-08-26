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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черданцев о лидерстве «Краснодара»: «Пора привыкнуть, что Мусаев топ-тренер. «Быки» научились выгрызать очки – это чемпионский дух»

Комментатор Георгий Черданцев высказался о лидерстве « Краснодара » в Альфа-Банк РПЛ . — Удивляет, что «Краснодар» прошел пять туров без потерь? — Нет.

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