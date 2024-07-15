В Архангельской области завершился фестиваль «Перекрестки Севера»

На протяжении двух дней участники и гости мероприятия слушали разнообразную музыку, смотрели эпичные сражения реконструкторов в диковинных костюмах, знакомились с особенностями мировых культур и их историей.
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