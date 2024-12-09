Newsweek: Трамп предложил сделать Канаду и Мексику новыми штатами США

Дональд Трамп предложил Канаде и Мексике стать частью Соединенных Штатов Америки.Новоизбранный президент США Дональд Трамп предложил сделать Канаду и Мексику новыми штатами вместо постоянного субсидирования этих стран, пишет журнал Newsweek.
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