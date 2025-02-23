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ХАМАС призвало к давлению на Израиль

ХАМАС призвало к давлению на Израиль

Движение ХАМАС призвало к давлению на Израиль для освобождения узников Палестинское радикальное движение ХАМАС призвало посредников на переговорах с Израилем к давлению, чтобы более 600 подлежавших освобождению в субботу палестинских узников обрели свободу.

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