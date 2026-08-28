АЗ – Гоу Эхед Иглс – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Высшая лига Нидерланды, 4 тур, 29 августа 2026

В субботу, 29 августа, сыграют АЗ и Гоу Эхед Иглс в матче 4-го тура высшей лиги Нидерландов. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.