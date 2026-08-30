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Пункт-А

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Ни себе ни сопернику: астраханский «Волгарь» сыграл вничью в Брянске

Ни себе ни сопернику: астраханский «Волгарь» сыграл вничью в Брянске

При этом хоть и сам не выгадал, но и динамовцев спустил. Сегодня в Брянске в рамках 7-го тура первенства России среди команд 2-й лиги дивизиона А (группа «Золото») местное «Динамо» принимало астраханский «Волгарь».

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