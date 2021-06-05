Метромост у станции метро «Пыхтино» начали готовить к покраске

РИАМО - 5 июн. Рабочие начали готовить к покраске метромост, расположенный между станциями «Внуково» и «Пыхтино» Калининско-Солнцевской ветки московского метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.