Сегодняшний пост как логическое завершение прошлой статьи "Абрамович. Фсё." https://cont.ws/@zaraza/279129.
Минские, Стамбульские и любые другие соглашения... Фсё...
Комментарии
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Лариса Галахова
Ледорубов ещё достаточно!
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7 час.
Александр Терехов
ГЫ!!! А где взять тех смельчаков кто возьмет в руки ледоруб , ась ?
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7 час.
Галина Смирнова
Шеврон на плече Бога? Ну это кто кому бог. Клоун видно вспомнил, как птичка случайно нагадила на плечо дедушке Деменцию во время очередной программной речи....
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2 час.
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