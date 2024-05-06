Минские, Стамбульские и любые другие соглашения... Фсё...

ГЫ!!! А где взять тех смельчаков кто возьмет в руки ледоруб , ась ?

Галина Смирнова

Шеврон на плече Бога? Ну это кто кому бог. Клоун видно вспомнил, как птичка случайно нагадила на плечо дедушке Деменцию во время очередной программной речи....