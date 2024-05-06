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Минские, Стамбульские и любые другие соглашения... Фсё...

Сегодняшний пост как логическое завершение прошлой статьи "Абрамович. Фсё." https://cont.ws/@zaraza/279129.

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Комментарии
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Лариса Галахова
Ледорубов ещё достаточно!
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7 час.
Александр Терехов
ГЫ!!! А где взять тех смельчаков кто возьмет в руки ледоруб , ась ?
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7 час.
Галина Смирнова
Шеврон на плече Бога? Ну это кто кому бог. Клоун видно вспомнил, как птичка случайно нагадила на плечо дедушке Деменцию во время очередной программной речи....
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2 час.

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