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"Разговор будет коротким". В Чечне нашли два способа борьбы с нарушителями порядка

"Разговор будет коротким". В Чечне нашли два способа борьбы с нарушителями порядка

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил два способа борьбы со "смутьянами" и нарушителями порядка.

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