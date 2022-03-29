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Представлена электронная книга Xiaomi Paper Book Pro II с автономностью до шести недель

Представлена электронная книга Xiaomi Paper Book Pro II с автономностью до шести недель

Компания Xiaomi представила электронную книгу Xiaomi Paper Book Pro II с технологией электронных чернил, которая держит заряд до шести недель в режиме ожидания.

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