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Сахалин татарлары Туган тел көнен билгеләп үтте

Сахалин татарлары Туган тел көнен билгеләп үтте

Сахалин өлкә фәнни китапханәсендә Туган тел көне уңаеннан «Без Сахалинда яшибез» дип аталган мәдәни-агарту чарасы узды.

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