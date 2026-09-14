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Орешкин заявил, что в России растут зарплаты, но ощущают это не все

Орешкин заявил, что в России растут зарплаты, но ощущают это не все

В последние годы в России отметили рост зарплат. На это обратил внимание заместитель главы администрации президента Максим Орешкин в комментарии «Юнашев Live» .

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