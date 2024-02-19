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Никита Кологривый решил "по щучьему велению" превратиться в Жириновского

Никита Кологривый решил "по щучьему велению" превратиться в Жириновского

Молодой актёр сыграет Жириновского в фильме об основателе ЛДПРПредседатель "Либерально-демократической партии России" (ЛДПР) Леонид Слуцкий рассказал агентству ТАСС, что в скором времени начнутся съёмки художественного фильма про Владимира Жириновского.

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